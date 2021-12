La definizione e la soluzione di: Relative al luogo di origine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NATIE

Curiosità : Relative al luogo di origine

Con luogo di origine di Gesù si può intendere sia il luogo dove Gesù è nato sia quello dove è risieduto prima di intraprendere la sua attività di predicatore ... Significato natie

pellegrinare v. intr. lat. peregrinari, lat. tardo peregrinare, der. di peregrinus il mondo ; dopo tanto p. di città in città, trovò finalmente pace tra le montagne natie; e con riferimento a esuli: Dante pellegrinò bisognoso d’ospitalità e gli fu data da molti Definizione Treccani

