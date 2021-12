La definizione e la soluzione di: Un rapace dalla coda bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POIANA

Curiosità : Un rapace dalla coda bianca

L'aquila di mare coda bianca o aquila grigia (Haliaeetus albicilla, Linnaeus, 1758) è un grande uccello rapace della famiglia degli Accipitridi, diffuso ... Significato poiana

poiana (region. poana, puiana, e anche foiana e altre varianti) s. f. etimo incerto. – Nome di varî uccelli falconiformi della famiglia accipitridi, e in partic. di quelli del genere Buteo, quasi cosmopoliti, di forma piuttosto tozza e di color bruno, rossiccio o marrone, con ali e coda larghe, zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; ; geco; iguana; lucertola; varano. Uccelli - 1. Accipitriformi: aquila; avvoltoio; condor; poiana; sparviero. 2. Anseriformi: anatra; cigno; oca. 3. Apodiformi: rondone; salangana Definizione Treccani

Altre definizioni con rapace; dalla; coda; bianca; Un rapace | Venerdì 26 novembre 2021; Uccello rapace ; Un rapace come il capovaccaio; Un rapace reale; La dalla Chiesa della Tv; Uscito dalla giovinezza; La città che è spazzata dalla bora; Pervasi dalla collera; Amici con la coda ; La coda dell acciuga; Gnu... senza coda ; Scimmie prive di coda ; Cadendo imbianca ; L imbianca mento della chioma; Riferisce alla casa bianca | Venerdì 26 novembre 2021; È bianca a Washington; Cerca nelle Definizioni