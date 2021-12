La definizione e la soluzione di: Si può accendere su una casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IPOTECA

Curiosità : Si puo accendere su una casa

dell'arrivo della Santa Casa a Loreto. Il 9 dicembre, vigilia della traslazione della Santa Casa, a Loreto e in tutte le Marche è usanza accendere grandi fuochi ... Significato ipoteca

ipotèca s. f. dal lat. hypotheca, gr. ?p?????, mancato pagamento o accettazione della cambiale stessa. 2. fam. tosc. Dare o mettere in ipoteca un oggetto, impegnarlo presso un usuraio o al monte di pietà; analogam., tenere in accendere a't?:?ndere lat. accendere pass. rem. accési, accendésti, ecc.; part. pass. accéso. - ¦ v. tr. 1. provocare l'inizio di una combustione: a. un fiammifero un conto corrente aprire, riferito a un mutuo, un'ipoteca, ecc. attivare, riferito a un mutuo, un'ipoteca, ecc. contrarre. riferito a un conto corrente chiudere, riferito Definizione Treccani

