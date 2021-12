La definizione e la soluzione di: Il punto per orientarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NORD

Curiosità : Il punto per orientarsi

degli strumenti per governare l'impatto della trasformazione sulle persone coinvolte e, viceversa, aiutare gli individui a orientarsi e muoversi all'interno ... Significato nord

nòrd (ant. nòrte) s. m. dallo spagn. norte (nord del n., la tramontana; essere, trovarsi a n. di , con riferimento a luogo che sia situato in direzione nord in rapporto a un altro (a n. di Milano , più a n. di Roma , a n. del nord n?rd ant. norte dallo sp. norte, fr. nord dall'ingl. north. - ¦ s. m. 1. geogr. a. anche con iniz. maiusc., uno dei quattro tra il n. e il sud del mondo settentrione. mezzogiorno, sud. ¦ agg. situato a nord: la zona n. della città; l'uscita n. dell'autostrada settentrionale, di polo o emisfero Definizione Treccani

