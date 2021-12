La definizione e la soluzione di: La public ha un azionariato diffuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COMPANY

Curiosità : La public ha un azionariato diffuso

Una società ad azionariato diffuso (S.a.d.) (in inglese public company) è un'impresa che suddivide il proprio capitale sociale tra moltissimi azionisti ... Significato company

Neologismi (2008) new company loc. s.le f. inv. Impresa o società di nuova costituzione, » un sito. (Sole 24 Ore, 10 aprile 2000, p. 33, Manager & Impresa) • tit. Italtel, new company con il gruppo Selcom per assicurare il futuro agli impianti di Carini (Libero, 31 compagnia kompa'?ia s. f. der. di compagno²; nel sign. 5 come traduz. dell'ingl. company. - 1. lo stare insieme lett. commercio. solitudine. ? Espressioni: fare o tenere compagnia a qualcuno ? ?. ? Locuz. prep.: di compagnia che sta volentieri in compagnia, con valore di agg. e Definizione Treccani

