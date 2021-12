La definizione e la soluzione di: Il principio d audacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AU

Curiosità : Il principio d audacia

l'Unione Sportiva Audace Cerignola. Nella stagione 1966-1967, il Cerignola, dopo un periodo colmo di vicissitudini, venne ripescato in Serie D (successivamente ... Significato au

au pair ‹o pèer› locuz. agg. e avv., fr. (propr. «alla pari»). – Servizio prestato senza pagamento o compenso in parità, senza rapporto di subordinazione, tra datore e prestatore d’opera): cercare, avere una ragazza au pair; fare la governante au pair; alloggiare au pair presso una famiglia. vol-au-vent v?lo'vã, it. v?lo'van locuz. fr. propr. vole-au-vent 'vola al vento', usata in ital. come s. m. - gastron. involucro di pasta sfoglia con coperchio, di varia grandezza, cotto al forno e quindi riempito con salse varie ? rustico. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con principio; audacia; principio di ecologia; Il principio ... di Archimede; principio di obbedienza; principio di afonia; Dare prova d'audacia ; Avere l'audacia ; Avere audacia ; Ci precedono in audacia ; Cerca nelle Definizioni