La definizione e la soluzione di: I primi elementi di ogni sapere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ABC

Curiosità : I primi elementi di ogni sapere

governato da personificazioni divinizzate dei quattro elementi. Nella tradizione ellenica gli elementi sono quattro: il fuoco (), la terra (), l'aria (), ... Significato abc

Neologismi (2012) ABC Sigla di (Angelino) Alfano, (Pier Luigi) Bersani, (Pier Ferdinando) Casini, leader dei partiti (PDL, PD, UDC) che costituiscono la maggioranza del governo presieduto da Mario e credo che la cosa sia reciproca». (repubblica.it, 19 aprile 2012) • tit. Bye bye, ABC – La crisi dell’asse tra i tre principali partiti che formano la maggioranza procura in Definizione Treccani

