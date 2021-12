La definizione e la soluzione di: Poteva essere all ultimo sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DUELLO

Curiosità : Poteva essere all ultimo sangue

irrefutabilmente questa ipotesi moderna. L'ipotetica linea di sangue di Gesù non deve essere confusa con la genealogia di Gesù biblica o con i parenti storici ... Significato duello

düèllo s. m. dal lat. mediev. duellum, che riprende una forma arcaica del lat. bellum «guerra» ma sentito come connesso con duo «due». – 1. Combattimento ad armi pari fra due contendenti, sia, con riferimento all’età antica e al medioevo, tra campioni di due popoli in lotta, per decidere le sorti CATEGORIA: MILITARIA duello du'?l:o s. m. dal lat. mediev. duellum, che riprende una forma arcaica del lat. bellum 'guerra' in quanto sentito come connesso con duo 'due'. - 1. combattimento ad armi pari fra due contendenti: sfidare a d.; battersi in d. lett. singolar tenzone. 2. estens. confronto serrato Definizione Treccani

Altre definizioni con poteva; essere; ultimo; sangue; Il dio che poteva scatenare cicloni; poteva essere un toro; In un noto spot poteva tagliare un tonno; poteva essere sommo nell'antica religione ebraica; Guardare senza essere visti; Si fanno con tessere di legno; Può essere sacro o nazionale; Può essere “pepato”; L ultimo re d Israele; L ultimo fu Atahualpa; Appartamento sito all'ultimo piano del palazzo; L'ultimo affluente di sinistra del Po; Un fattore del sangue ; Grave malattia del sangue ; Presenta valori più o meno alti nel sangue ; La quantità di zuccheri nel sangue ; Cerca nelle Definizioni