Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità : Poco... rancore

Il primo album di Rancore, intitolato Segui me, ...

ra-. – Prefisso in cui si fondono i due prefissi lat. re- e ad-; produce sempre il ravvicinare e riavvicinare, raddolcire e riaddolcire (di solito, tra le due forme, quella in ra- ha valore intensivo, l’altra iterativo); per altri, si hanno sinonimi formati col rais ra'is s. m. dall'arabo ra'is 'capo'. - 1. nel mondo arabo, capo, comandante. 2. estens., pop. persona autorevole in un particolare ambiente: essere il r. del quartiere boss, capo, pop. capoccia, pop. capoccione, caporione, padrino, padrone, ras. Definizione Treccani

Altre definizioni con poco; rancore; poco ... appetibile; Si è convertito da poco ; Vale poco ... per John; Un sapere molto mnemonico e poco approfondito; Cupo rancore ; rancore , avversione; Astio, rancore ; Covanti rancore e disprezzo; Cerca nelle Definizioni