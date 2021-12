La definizione e la soluzione di: È piena di chicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPIGA

Curiosità : e piena di chicchi

spiga (ant. o poet. spica) s. f. lat. spica, propr. «punta», poi «spiga». una s. non fa manna. b. fig., letter. Frutto, conseguenza: Se non mi credi, pon mente a la spiga, Ch’ogn’erba si conosce per lo seme (Dante). 2. Com. la locuz. agg. e anche avv. a spiga s. f. lat. spica, propr. 'punta', poi 'spiga'. - 1. bot. infiorescenza del frumento: a giugno les. biondeggiano sui campi ? lett. arista. ? Locuz. prep.: di tessuto, che ha il disegno a forma di spiga ovvero di lisca ? SPIGATO agg.. 2. fig., lett. ciò che risulta dal compimento di determinate azioni: Se non mi credi, pon Definizione Treccani

