La definizione e la soluzione di: Pavimento di tavole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSITO

Curiosità : Pavimento di tavole

Il pavimento del Duomo di Siena è uno dei più vasti e pregiati esempi di un complesso di tarsie marmoree, un progetto decorativo che è durato sei secoli ... Significato assito

assito s. m. der. di asse1. – Parete di assi, semplicemente accostate o commesse in vario modo (a maschio e femmina, a bietta, a coprigiunto), tenute assieme da traverse alle quali le assi sono assicurate con chiodi o viti: un a. che serviva a dividere gli spazi assegnati a’ due sessi (Manzoni). assito s. m. der. di asse¹. - edil. struttura di assi accostate o commesse in vario modo impalcato, palco, perlinato, steccato, tavolato, tramezzo. Definizione Treccani

