La definizione e la soluzione di: Passaggio di proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAPASSO

Curiosità : Passaggio di proprieta

comune, il termine "proprietà", oltre alla situazione giuridica soggettiva designa anche il bene oggetto del diritto. La proprietà stabilisce che "il proprietario ... Significato trapasso

trapasso1 s. m. der. di trapassare. – Il fatto di trapassare, nei varî sign. del verbo. 1. di periodi cronologici: il t. da un’età a un’altra; epoca, età, periodo di trapasso, di transizione; con riferimento alla connessione logica di idee: non è chiaro il t. dalle due ¹ s. m. der. di trapassare. - 1. il passare da un luogo a un altro, da una condizione a un'altra, ecc.: t. da un'età a un'altra passaggio, transizione, trasferimento t. di proprietà, di poteri. ? cambiamento, mutazione, trasformazione. 2. lett. punto terminale della vita: nell'ora del Definizione Treccani

Altre definizioni con passaggio; proprietà; Un passaggio tra due valli contigue; Il passaggio ... delle modelle; Un passaggio al centravanti; passaggio ... nell’acqua; Ha proprietà sedative e calmanti; Ha proprietà magnetiche; Il notaio ratifica quello di proprietà ; La piena proprietà ; Cerca nelle Definizioni