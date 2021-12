La definizione e la soluzione di: Partecipa a cavallo alla corrida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PICADOR

Curiosità : Partecipa a cavallo alla corrida

Disambiguazione – "Cavallo" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Cavallo (disambigua). Il cavallo domestico (Equus ferus caballus Linnaeus ... Significato picador

picador ‹pikadhòr› s. m., spagn. der. di picar «pungere, piccare» (pl. picadores ‹pikadhóres›). – Nome di giostratori a cavallo che nelle corride hanno il compito di indebolire il toro infliggendogli quattro o cinque colpi di puya (picca con punta speciale munita di arresto). Definizione Treccani

