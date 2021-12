La definizione e la soluzione di: Ha la parte più importante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PROTAGONISTA

Curiosità : Ha la parte piu importante

specificazione è importante perché ai fini del riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile, perché possono costituirsi parte civile in presenza ... Significato protagonista

protagonista s. m. e f. e agg. dal gr. p??ta????st??, come agg.: attore p., non p.; ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista. b. Anche, il personaggio principale di un’opera teatrale, lirica, cinematografica, oppure protagonista s. m. e f. dal gr. protagonist?s, comp. di pro^tos 'primo' e agonist?s 'lottatore, combattente' pl. m. -i. - 1. a crit. personaggio principale di un'opera letteraria ? eroe. antagonista. b. cinem., teatr. chi interpreta il personaggio principale in un'opera teatrale, Definizione Treccani

Altre definizioni con parte; importante; La sua via parte dalla Cina; Le parte nze dei siluri; Una parte della filosofia; La costellazione di cui fa parte Aldebaran; Relativo al commercio d un importante prodotto agroalimentare; Una importante città dell Ohio; importante rilievo della superficie terrestre; Un importante arteria; Cerca nelle Definizioni