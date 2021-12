La definizione e la soluzione di: Il panico da microfono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAC

Curiosità : Il panico da microfono

interferirà. Ade manda i suoi servi Pena e Panico a sbarazzarsi di Ercole. I due riescono a rapire il bambino e a dargli da bere una pozione che lo rende mortale ... Significato trac

trac1. – Voce onomatopeica che imita il rumore secco e prolungato di qualcosa che si rompe o si strappa: si chinò e, CLASS='testo_corsivo'> trac , gli si scucirono i pantaloni. tric trac o tric-trac, meno com. tricche tracche s. m. voce onomatopeica. - 1. gio. gioco che si effettua con dadi e pedine su un tavoliere sbaraglino, tavola reale. ? backgammon. 2. region. fuoco d'artificio che scoppiando produce botti ripetuti mortaretto, petardo. Definizione Treccani

