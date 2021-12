La definizione e la soluzione di: La padella sul tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ANTENNA PARABOLICA

Curiosità : La padella sul tetto

Preston. La canzone venne eseguita per la prima volta in pubblico nello speciale concerto tenutosi sul tetto degli uffici della Apple Records; venne ... Significato antenna%20parabolica

anténna s. f. dal lat. antenna «antenna», nel sign. marin.. – 1. edificio d’abitazione); a. interna, o incorporata, antenna contenuta nell’interno di un radioricevitore, comune nei ricevitori portatili; a. parabolica, v. parabolico2, n. 2. 5. In CATEGORIA: RADIOTECNICA mass media. Finestra di approfondimento Radio esclusi i termini in comune con la televisione - 1. Programmi: giornale radio o GR o radiogiornale; originale radiofonico; passaggio radiofonico; radiocronaca; ; alta definizione; via satellite; via cavo. b. Altoparlante; amplificatore; antenna parabolica o satellitare; apparecchio televisivo o televisore; cinescopio; colore; comando Definizione Treccani

