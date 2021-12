La definizione e la soluzione di: Ospitava il GP di Malesia di F.1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEPANG

Curiosità : Ospitava il GP di Malesia di F.1

prevedeva di entrare in F1 come 12° team) Mika Salo sostituisce Ricardo Zonta alla BAR dal GP di San Marino a quello di Spagna; in seguito all'infortunio di Michael ... Significato sepang

Definizione Treccani

Altre definizioni con ospitava; malesia; Isola sarda che ospitava un celebre carcere; La cittadina presso Torino che ospitava una scuola di Cavalleria; ospitava un penitenziario di fronte a San Francisco; Li ospitava il Walhalla e si... possono pre-miare con medaglie; Il monte più alto della malesia ; E' la Tigre della malesia ; Sede della gara di MotoGP della malesia ; La penisola col Vietnam e la malesia ; Cerca nelle Definizioni