Soluzione 8 lettere : INTONATO

Curiosità : Ha orecchio per il canto

Il canto gregoriano è un canto monodico e liturgico della tradizione occidentale. Fu elaborato a partire dall'VIII secolo dall'incontro del canto romano ... Significato intonato

intonare1 (ant. intuonare) v. tr. dal lat. mediev. intonare, i. l’orchestra. Con senso più generico, i. la voce, educarla con l’esercizio a un’intonazione perfetta. b. Cantare o suonare dando a ogni nota la dovuta altezza di suono; in questo intonato agg. part. pass. di intonare. - 1. a. di strumento musicale o di voce, che è nel giusto tono accordato. stonato. b. di persona, che canta senza stonare stonato. 2. estens. di cosa, situazione, ecc., che si intona con il contesto, anche fig., anche con la prep. a: colori non i.; parole non Definizione Treccani

