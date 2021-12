La definizione e la soluzione di: Non volano, ma restano!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCRITTI

Curiosità : Non volano, ma restano!

parole viaggiano, volano di bocca in bocca e permettono che il loro messaggio continui a circolare (Parole alate), mentre gli scritti restano, fissi e immobili ... Significato scritti

Neologismi (2008) macrocategoria s. f. Categoria molto ampia, raggruppamento di tipi Oscar Wilde , che individuava due sole macrocategorie di riferimento: i libri ben scritti e quelli scritti male. ( Stefano Manferlotti , Mattino, 13 novembre 2007, p. 21, Cultura riproduzione riprodu'tsjone s. f. der. di riprodurre. - 1. a. il ricavare una copia da un originale: r. di un documento, di una stampa copiatura, tale operazione copia, duplicato, di opera d'arte replica, di testi scritti trascrizione. ? facsimile. ? fotocopia, scannerizzazione, scansione. 2. bibl. a. il fatto di Definizione Treccani

