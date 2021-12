La definizione e la soluzione di: Non ha clienti vegetariani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MACELLAIO

Curiosità : Non ha clienti vegetariani

attirato le ire di associazioni animaliste e di vegetariani. In due occasioni ha servito carne a clienti vegetariani nascondendone la presenza nella ricetta. ... Significato macellaio

macellàio (o macellaro) s. m. (f. -a) lat. macellarius, , in operazioni di rappresaglia, vere e proprie carneficine di civili per fiaccare il morale della popolazione. ? Dim., poco com., macellarétto, macellarino, garzone del macellaio. macellaio mat?e'l:ajo region. macellaro s. m. lat. macellarius, der. di macellum 'macello' f. -a. - 1. mest. a. chi, nei mattatoi, abbatte, scuoia e seziona gli animali da macello macellatore. b. estens. chi vende carni macellate in una macelleria ant., region. beccaio, region CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con clienti; vegetariani; Misura i propri clienti ; Dà testate a tutti i suoi clienti ; Serve litri ai suoi clienti ; I suoi clienti ... trottano; Non è cibo da vegetariani ; Cerca nelle Definizioni