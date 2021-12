La definizione e la soluzione di: Nei monolocali c è quello cottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGOLO

Curiosità : Nei monolocali c e quello cottura

ha l'angolo cottura e accanto il tavolo da pranzo. La zona soggiorno è vicina alla finestra, con il divano letto davanti alla libreria e un tavolo sotto ... Significato angolo

àngolo s. m. dal lat. angulus. – 1. In geometria, a. Piegatura brusca, ansa: in quel punto, la strada fa (un) a., o il fiume forma un angolo. 3. a. Parte di spazio esterno, delimitata dall’incontro di due superfici, muri o pareti: a angolo 'angolo s. m. dal lat. angúlus. - 1. a. matem. punto d'incontro di due lati di una superficie piana. b. estens. punto . latebra, nascondiglio, nido, lett. recesso, rifugio, tana. ? Locuz. prep.: in ogni angolo o in tutti gli angoli in ogni luogo possibile: cercare in ogni a. a destra e a Definizione Treccani

Altre definizioni con monolocali; quello; cottura; C è quello a volo; È calami quello dello scrittore; C è quello a prima vista; quello “del villaggio” è di Leopardi; La cottura delle crepe Suzette; Un tipo di cottura delle seppie a Genova; La sua reazione rende bruna la bistecca in cottura ; Scocciati... come piatti a lunga cottura ; Cerca nelle Definizioni