Soluzione 2 lettere : RE

Curiosità : Mida lo era di Frigia

Pessinunte sul monte Bermion (Bryges), Mida venne adottato da Gordio, re di Frigia, e dalla dea Cibele. L'oracolo della Frigia, vedendo in lui un possibile salvatore ... Significato re

re- dal lat. re-. – Prefisso presente in verbi italiani, e nei loro ri- (recuperare e ricuperare; remunerare e rimunerare), e allora la forma con re- è sentita come più dotta; talvolta ha solo funzione derivativa come in refrigerare, rendere freddo re re ant. e poet. rege 'r?d?e s. m. lat. rex, dal tema di regere 'governare'. - 1. polit. capo riconosciuto e legittimo di uno stato monarchico: 2. fig. a. chi primeggia per qualche qualità, nella professione che esercita e sim.: essere il re degli avvocati campione, principe, signore. b. animale che ha un ruolo o un Definizione Treccani

