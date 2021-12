La definizione e la soluzione di: Manifestare, esprimere con segni esteriori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ESTRINSECARE

Curiosità : Manifestare, esprimere con segni esteriori

il vivo ' Manifestare uno stato di falso disagio e approfittarsi della conseguente benevolenza altrui per prevaricare Forma dialettale con lo stesso significato: ... Significato estrinsecare

estrinsecare v. tr. der. di estrinseco (io estrìnseco, tu , esprimere: e. il proprio pensiero; e. la volontà; anche intr. pron.: il pensiero si estrinseca con la parola. 2. In chirurgia, liberare un organo dalle naturali connessioni con i CATEGORIA: CHIRURGIA estrinsecare der. di estrinseco io estrìnseco, tu estrìnsechi, ecc.. - ¦ v. tr. manifestare con segni esteriori: e. il proprio pensiero e ? ESTERNARE. ¦ estrinsecarsi v. rifl. e v. intr. pron. mostrarsi con segni esteriori: il disagio si estrinseca attraverso il pianto e ? ESTERNARSI v. rifl.. Definizione Treccani

