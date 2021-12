La definizione e la soluzione di: Si mangia asciutta o in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PASTA

Curiosità : Si mangia asciutta o in brodo

poi, sovrapponendole, due estremità . Vengono serviti tradizionalmente in brodo di carne. Rispetto ai tortellini, hanno una diversa forma, maggiori dimensioni ... Significato pasta

pasta s. f. lat. tardo pasta, dal gr. p?st? «farina mescolata con acqua e sale». – in questo sign., si adopera quasi soltanto per indicare un complesso di varî tipi o forme di pasta. b. Locuz. varie: fare la p. (per il pane, per minestre, ecc., e anche quella per CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – ALIMENTAZIONE – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA pasta s. f. lat. tardo pasta, dal gr. páste 'farina mescolata con acqua e sale'. - 1. gastron. pasta alimentare cotta in acqua bollente e salata, scolata e variamente e viscosi: p. di acciughe, di olive crema. ? Espressioni: pasta adesiva colla, collante; pasta dentifricia dentifricio. b. parte mangereccia di alcuni frutti: pesche a p CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

