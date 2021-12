La definizione e la soluzione di: Le manca poco al secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : NONAGENARIA

Curiosità : Le manca poco al secolo

nonagenàrio agg. e s. m. (f. -a) dal lat. nonagenarius, der. di nonageni «novanta per ciascuno». – Dell’età di novant’anni: una vecchia zia n.; anche sostantivato: un n., una nonagenaria. Definizione Treccani

