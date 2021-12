La definizione e la soluzione di: ldeò con Newton il calcolo infinitesimale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LEIBNIZ

Curiosità : ldeo con Newton il calcolo infinitesimale

Significato leibniz

leibniziano ‹laib-› agg. e s. m. – 1. agg. Che si riferisce al filosofo e scienziato ted. G. W. von Leibniz (1646-1716), alle sue dottrine, ai suoi principî: il , seguace, continuatore delle dottrine e degli indirizzi di Leibniz: un l., i leibniziani. entelechia entele'kia s. f. dal lat. tardo entelechia, gr. entelékheia, da en télei ékhein 'essere compiuto, essere in atto', o da entelés ékhein 'esserein modo compiuto, perfetto'. - filos. in G. W. von Leibniz, la sostanza individuale monade. Definizione Treccani

Altre definizioni con ldeò; newton; calcolo; infinitesimale; ldeò una scala per valutare i terremoti; L'attrice newton -John; La sua legge ricorda newton ; Un film musicale del 1978 con Olivia newton -John; La forza scoperta da newton ; Il calcolo nel teorema di Torricelli e Barrow; Un tipo di calcolo ; Un calcolo che deve il suo nome ad al-Khwarizmi; Un tipo di regola di calcolo degli interessi su un capitale; Il Bip Bip personaggio Disney infinitesimale ; Cerca nelle Definizioni