La definizione e la soluzione di: La... grattugia del fabbro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIMA

Curiosità : La... grattugia del fabbro

lima1 s. f. lat. lima. – 1. Utensile per la lavorazione al banco . a. Pensiero affannoso, afflizione, tormento che rode l’animo: Ahi angosciosa e dispietata lima il doloroso e segreto amore Che sordamente la mia vita scemi (Dante); Amor tutte f. lat. lima. - 1. tecn. utensile per levigare legno, marmo, pietra, ecc., costituito da una sbarra di acciaio temprato sulla quale sono ricavate moltissime sporgenze a bordo tagliente ? raspa. 2. fig., non com. pensiero affannoso che rode l'animo afflizione, cruccio, rovello, tormento Definizione Treccani

