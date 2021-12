La definizione e la soluzione di: La... camicia di Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUNICA

Curiosità : La... camicia di Cicerone

sulle "due Eraclee di Sicilia" ^ Cicerone, In Verrem, II, 3,103. ^ Cicerone, In Verrem, II, 2,125. ^ Monetazione di Eraclea Minoa (PDF) [collegamento ... Significato tunica

tùnica s. f. dal lat. tunica (cfr. tonaca); come termine della moda femm., dal fr. Tremano i codici (Carducci). b. In anatomia, nome dato a strati concentrici di organi cavi (tuniche delle arterie, dello stomaco, ecc.) o a rivestimenti di altri (t. vaginale e t CATEGORIA: ANATOMIA – MODA tunica 'tunika s. f. dal lat. tunica; come termine della moda femm., dal fr. tunique. - 1. abbigl. a. indumento di lana o anche di lino, con maniche involucro, rivestimento. b. anat. nome dato a tessuti di rivestimento di organi cavi o a rivestimenti di altri: tuniche delle arterie; t. vaginale foglietto. ? epitelio. Definizione Treccani

