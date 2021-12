La definizione e la soluzione di: Il Juan che regnava in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARLOS

Curiosità : Il Juan che regnava in Spagna

Valladolid il 21 maggio del 1527 da Carlo V d'Asburgo e Isabella di Portogallo, ricevette un'educazione precoce presso la corte di Spagna, che gli fu impartita ... Significato carlos

Neologismi (2008) juancarlismo s. m. Il favore e la considerazione dei quali gode Juan ultimi anni, un certo revisionismo di destra aveva riletto in parte il ruolo di Juan Carlos … Il juancarlismo non ha mai risentito di questi attacchi, però. E la popolarità del Definizione Treccani

