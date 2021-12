La definizione e la soluzione di: L isola con la Grotta Azzurra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAPRI

Curiosità : L isola con la Grotta Azzurra

Castelrosso, vedi Grotta Azzurra (Castelrosso). La Grotta Azzurra è una cavità carsica che si apre nel versante nord-occidentale dell'isola di Capri.



