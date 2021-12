La definizione e la soluzione di: Guerrigliero musulmano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MUJAHEDDIN

Curiosità : Guerrigliero musulmano

recenti conflitti svoltisi nel mondo musulmano e attorno ad esso. Più recentemente, il termine viene usato dai guerriglieri che combattono l'occupazione statunitense ... Significato mujaheddin

Neologismi (2014) mujaheddin 2.0 loc. s.le m.e f. inv. Combattente musulmano contro i nemici della sacra unità islamica, capace di utilizzare internet come strumento di propaganda e proselitismo. ? non solo la guerra santa si svolge anche in rete con video e appelli ma i mujaheddin 2.0, riluttanti all’anonimato, postano senza alcun riserbo le loro azioni sui social network Definizione Treccani

Altre definizioni con guerrigliero; musulmano; Teologo musulmano ; Giudice musulmano ; Un pezzo grosso musulmano ; Il nono mese dell'anno musulmano ; Cerca nelle Definizioni