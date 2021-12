La definizione e la soluzione di: Giusepppe __: dipinse famose vedute di Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DE NITTIS

bacio, è un dipinto a olio su tela (112×88 cm) del pittore italiano Francesco Hayez, realizzato nel 1859 e conservato alla Pinacoteca di Brera. Collocato ... Significato de%20nittis

Neologismi (2008) giapponista agg. Che risente degli influssi del Giappone; con particolare , che secerne una sorta di velenosa essenza profumata di Paris. Mentre Giuseppe De Nittis agghinda le stesse vedute con qualche dettaglio più vezzoso ed aneddotico: un binocolo Definizione Treccani

