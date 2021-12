La definizione e la soluzione di: Frutti freschi e secchi con il nocciolo bislungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUSINE

Curiosità : Frutti freschi e secchi con il nocciolo bislungo

Significato susine

damaschino agg. e s. m. – 1. agg. Della città di Damasco, antica e moderna capitale della d. (o damascene), nome comune a diverse varietà di susine, piuttosto piccole, di forma ellissoidale e di vario colore (e susino o prugno d., o anche assol. damaschino s. m., l Definizione Treccani

