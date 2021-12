La definizione e la soluzione di: Un frumento per zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FARRO

Curiosità : Un frumento per zuppe

rispetto ad altri frumenti. Nel farro è presente il glutine in quantità minore che nel frumento; comunque il farro mischiato al frumento rimane un alimento inadatto ... Significato farro

farro s. m. dal lat. far farris. – Denominazione complessiva delle specie di frumento vestite, e in partic. di Triticum dicoccum, meno propriam. della spelta (Triticum spelta) e della farragine (Triticum monococcum), detta anche piccolo farro o piccola spelta. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE farina s. f. lat. farina, der. di far 'farro'. - prodotto della macinazione di cereali, spec. grano, e di legumi; assol., per antonomasia, quella del grano, usata per fare il pane e sim. ? Espressioni: fig., spacciare o vendere semola per farina darla a intendere o a bere. Definizione Treccani

Altre definizioni con frumento; zuppe; Tipo di frumento da cui si ricava la semola; Varietà di frumento ; L'amido di frumento ; Pianta delle Graminacee simile al frumento ; Legumi per ottime zuppe ; Legume per ottime zuppe ; Minestre e zuppe si servono in quello fondo; Così è la pasta di alcune zuppe ; Cerca nelle Definizioni