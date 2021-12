La definizione e la soluzione di: Formano lo scaffale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIPIANI

Curiosità : Formano lo scaffale

Biblioteca di famiglia: raccolta di opere e documenti bibliografici che formano il patrimonio di una famiglia e rappresentano gli interessi dei suoi componenti ... Significato ripiani

ripiano s. m. nel sign. 1, comp. di ri- e piano2; nel sign. 2, der. di terreno in pendio: il castello sorgeva su un r. del monte; collina coltivata a ripiani. In partic., in geografia, ogni superficie topografica che abbia piccola inclinazione e sia CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN terrazzo te'r:ats:o s. m. lat. ?terraceus, der. di terra 'terra'. - 1. archit. negli edifici d'abitazione, ognuno dei ripiani, scoperti o anche coperti, che si region. loggia, region. poggiolo, terrazza, lett. verone. 2. agr. ciascuno dei ripiani orizzontali nella sistemazione di un terreno in pendio, per renderlo meglio atto alla Definizione Treccani

