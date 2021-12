La definizione e la soluzione di: La fine dei filistei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EI

Curiosità : La fine dei filistei

raffigurazioni. La stessa Bibbia sottolinea la diversità etnica dei Filistei, rispetto al popolo d'Israele: nel libro del profeta Amos, i Filistei sarebbero ... Significato ei

éi pron. pers. m. lo stesso etimo di elli. – Nell’uso letter. equivale a (Manzoni); anche con valore neutro, riferito a cosa: Così foss’ei da che pur esser dee! (Dante). Come plur., essi: Ond’ei si gittar tutti in su la piaggia (Dante). Troncato in e ei 'ei pron. pers. m. sing. lat. ?illi, lat. class. ille, lett. - pron. usato solo con funz. di sogg.: Ei fu. Siccome immobile … A. Manzoni ? EGLI. Definizione Treccani

