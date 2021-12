La definizione e la soluzione di: Si estrae dal pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONCENTRATO

Curiosità : Si estrae dal pomodoro

controversie. In particolar modo nel bacino delle Alpi Apuane, da dove si estrae il marmo di Carrara, per la maggior parte destinato alla trasformazione ... Significato concentrato

concentrato agg. e s. m. part. pass. di concentrare. – 1. agg. a. a un processo di arricchimento. 3. In chimica e nella tecnica, di sostanza che ha concentrazione relativamente elevata, in contrapp. a diluito. Come s. m., la parte di una miscela CATEGORIA: ALIMENTAZIONE part. pass. di concentrare. - ¦ agg. 1. a. raccolto in uno stesso punto accentrato, adunato, radunato, raggruppato, riunito. ammassato, ammucchiato. decentrato, disperso, disseminato, frazionato, sparpagliato. b. fig. raccolto profondamente in un pensiero assorto, attento, intento Definizione Treccani

Altre definizioni con estrae; pomodoro; Si estrae dalle patate; Dai suoi semi si estrae un olio; Si estrae dall'asfalto; estrae turaccioli; Un pomodoro indimenticato scultore; Sugo di carne e pomodoro ; La città con la Sfera Grande di Arnaldo pomodoro ; Una pizza senza pomodoro ; Cerca nelle Definizioni