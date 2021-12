La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non capisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EH

Curiosità : Lo dice chi non capisce

eh <è> interiez. – Esclamazione che può esprimere varî sentimenti. Rimprovero: sim., accompagnando l’esclamazione col gesto: «È molto lontana la stazione» «Eh eh eh!»; rafforzato da ehi: eh eh ehi, c’è lo stop! Serve infine come risposta di tono esclamativo eh ? interiez. - 1. esclam. di disappunto, fastidio e sim., anche raddoppiata: eh, che modi! ehi. bah, ma, mah. 2. esclam. di gioia, piacere uh. 3. esclam. di perplessità, rassegnazione e sim.: eh, cosa vuoi, non è un buon momento! bah, 4. segnale di mancata comprensione del messaggio: eh che vuoi che, come 5 Definizione Treccani

Altre definizioni con dice; capisce; Lo dice ... chi constata; Un indice di ascolto dei programmi TV; Lo dice chi conferma; Lo dice chi è sorpreso; La mangia... chi capisce la situazione; Se è chiaro, si capisce ; La capisce chi vede la minaccia; capisce ... pochissimo; Cerca nelle Definizioni