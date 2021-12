La definizione e la soluzione di: La Degli Esposti attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIERA

Piera Degli Esposti (Bologna, 12 marzo 1938 – Roma, 14 agosto 2021) è stata un'attrice e regista di opere liriche italiana. Formatasi in gruppi sperimentali ... Significato piera

Altre definizioni con degli; esposti; attrice; Relativo alle attività degli astronauti; Costante verifica aziendale che monitora il raggiungimento degli obiettivi di produzione e bilancio; Un abbreviazione degli indici; Occupa un angolo nello schieramento degli scacchi; Sono esposti negli atri delle stazioni; esposti a voce; esposti a forti correnti d'aria come certi luoghi; Un locale dove sono esposti i prodotti di un'azienda; L attrice Close; _ Grande, cantautrice e attrice statunitense; L attrice Thurman; Cameron, nota attrice ; Cerca nelle Definizioni