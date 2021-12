La definizione e la soluzione di: Crea testi e slogan pubblicitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COPY

Curiosità : Crea testi e slogan pubblicitari

Disambiguazione – "slogan promozionale" rimanda qui. Se stai cercando l'analogo significato, vedi Tagline. Lo slogan pubblicitario è una breve frase capace ... Significato copy

hard-copy ‹hàad còpi› locuz. ingl. (propr. «copia dura»; pl. hard copies ‹ còpi?›), usata in ital. come s. f. – Stampa su carta di un’immagine visualizzata sullo schermo del computer. copyright 'k?pirait it. kopi'rait s. ingl. comp. di copy 'riproduzione, copia' e right 'diritto', usato in ital. al masch. - giur. tutela giuridica delle pubblicazioni rispetto alle riproduzioni non autorizzate diritto d'autore. Definizione Treccani

