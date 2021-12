La definizione e la soluzione di: Convincersi, capacitarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PERSUADERSI

Curiosità : Convincersi, capacitarsi

Significato persuadersi

persuadére v. tr. dal lat. persuadere, comp. di per-1 e suadere ; mi ha persuasa a partire. Con soggetto di cosa: i tuoi ragionamenti non mi persuadono; la sua indecisione mi persuase a insistere. Nell’uso letter., è costruito talora alla dis:wa'dere dal lat. dissuadere io dissuado, ecc.; pass. rem. dissuasi, dissuadésti, ecc.; part. pass. dissuaso. - ¦ v. tr. persuadere a non fare una cosa, anche con , esortare, incitare, incoraggiare, indurre, spingere, spronare. ¦ dissuadersi v. intr. pron. persuadersi a non fare una cosa, anche con la prep. da: spero che ormai si sia Definizione Treccani

