La definizione e la soluzione di: Control-Alt-__, comando nei PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANC

Curiosità : Control-Alt-__, comando nei PC

al Control-Alt-Canc è stato Michael Donald Wise nel 1975, che la ideò per compiere il riavvio durante lo sviluppo dello Sphere 1, che precedette i PC IBM ... Significato canc

canceróso agg. dal lat. tardo canc(e)rosus, der. di cancer «cancro2». – Che ha natura di cancro; malato di cancro (anche sost.). Definizione Treccani

