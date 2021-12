La definizione e la soluzione di: I confini dell Eritrea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EA

Curiosità : I confini dell Eritrea

Il confine tra l'Eritrea e l'Etiopia ha separato l'Etiopia dalla colonia italiana dell'Eritrea tra il 1896 e il 1936. Dal 1936 al 1941 è stato un confine

