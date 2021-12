La definizione e la soluzione di: Comprendeva tre manipoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COORTE

Curiosità : Comprendeva tre manipoli

in formazione di quindici manipoli, tutti forniti di scudo e armi speciali. Queste prime due schiere (formate da 30 manipoli) erano chiamate antepilani ... Significato coorte

coòrte s. f. dal lat. cohors -rtis, in origine «recinto» (v. generico: Così udresti ciascun che sicuro Vede lungi le armate c. (Manzoni); Stringiamci a coorte, Siam pronti alla morte (Mameli); anche non di militari: le c. angeliche; o nel CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

