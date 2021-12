La definizione e la soluzione di: Il comico Zalone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CZ

Curiosità : Il comico Zalone

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici (Capurso, 3 giugno 1977), è un comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista ... Significato cz

piano2 s. m. lat. planum «pianura» (propr. neutro sostantivato dell’agg. planus: In geometria analitica, un piano è rappresentato nello spazio da un’equazione del tipo ax + by + cz + d = 0 (se d = 0 il piano passa per l’origine degli assi cartesiani). Si parla Definizione Treccani

Altre definizioni con comico; zalone; Il comico con Picone; Il comico Vergassola; Il comico Bertolino iniziali; Il comico Dix | Venerdì 26 novembre 2021; Film del 2020, esordio alla regia di Checco zalone ; Vi ha recitato Checco zalone del 2016; Il Gennaro regista dei primi film di Checco zalone ; Un attore come Checco zalone ; Cerca nelle Definizioni