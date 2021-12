La definizione e la soluzione di: Combinazione del poker che non contiene il re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCALA MINIMA

Curiosità : Combinazione del poker che non contiene il re

carte possono essere classificate in diverse combinazioni particolari o "punti", nel gergo del poker, che sono disposti in una scala di valori tale da ... Significato scala%20minima

sensibilità s. f. dal lat. tardo sensibilitas -atis, der. di sensibilis «sensibile». graduata, la variazione della grandezza da misurare che corrisponde alla minima divisione della scala graduata corrisponde all’inverso della sensibilità: in generale la sensibilità CATEGORIA: MILITARIA musica. Finestra di approfondimento Tipi, stili, forme e generi - 1. Belcanto; canto fermo, ?gurato, gregoriano; colonna sonora; jingle; musica a cappella, a programma, classica, colta, corale, da , doppio diesis; biscroma, breve, croma, minima, semibiscroma, semibreve, semicroma, semiminima; do, fa minore; modulazione; mutazione; scala armonica, cromatica, diatonica Definizione Treccani

Altre definizioni con combinazione; poker; contiene; La più difficile combinazione al Lotto; Una combinazione nel gioco del Lotto; Avvenuto per combinazione ; Una combinazione del Lotto; L “hold em” del poker ; L aumento del poker ista; Lo può esclamare chi sta giocando a poker ; La minima puntata nel gioco del poker | Venerdì 26 novembre 2021; contiene ossigeno; contiene anche il codice fiscale; contiene i visceri; contiene schiumogeno; Cerca nelle Definizioni