La definizione e la soluzione di: Colpire con la prua della nave.

Soluzione 9 lettere : SPERONARE

Curiosità : Colpire con la prua della nave

feritoie di tiro dalle quali colpire gli avversari con cannoni oltre che con un lanciafiamme posto a prua in una bocca di drago; la sua mole era decisamente ... Significato speronare

speronare v. tr. der. di sperone1 (io speróno, ecc.). – 1. un’altra nave, o un bastimento, o comunque una grossa imbarcazione, con lo sperone (più genericam., con la prua), incidentalmente o, nel corso di combattimenti navali, volutamente speronare v. tr. der. di sperone io speróno, ecc.. - 1. marin. andare addosso a un'altra nave con lo sperone o con la prua ? colpire, investire, urtare. 2. , investire, scontrarsi con, tamponare, urtare. 3. ant. a. stimolare una cavalcatura con gli speroni dar di sprone a, spronare. b. fig. dare incitamento, stimoli e sim Definizione Treccani

