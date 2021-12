La definizione e la soluzione di: Collaboratore, assistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AIUTANTE

Curiosità : Collaboratore, assistente

alcune figure di collaboratori scelti intuitu personae dai politici per la durata della legislatura. In Italia si usa il termine collaboratore parlamentare ... Significato aiutante

aiutante s. m. e f. part. pres. di aiutare. – Chi aiuta altri nell’esercizio delle sue mansioni: avere con mansioni di collaboratore diretto e di segretario personale. Senza alcuna determinazione, aiutante indica una categoria di sottufficiali di marina che ha mansioni di polizia a CATEGORIA: MILITARIA s. m. e f. part. pres. di aiutare. - chi aiuta qualcuno nell'esercizio delle sue mansioni aiuto, assistente, ausiliare, coadiutore, collaboratore, cooperatore, secondo, spalla. alter ego, braccio destro. ? aggiunto, sostituto, vice. ? AIUTARE Definizione Treccani

Altre definizioni con collaboratore; assistente; Acronimo per collaboratore familiare; Valido collaboratore ; Famoso matematico e filosofo collaboratore dell'Encyclopédie; Il collaboratore di Sherlock Holmes; L assistente di Dylan Dog; Un assistente in volo; Un'assistente turistica; L'assistente digitale della Apple; Cerca nelle Definizioni