La definizione e la soluzione di: Lo si chiede con entusiasmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIS

Curiosità : Lo si chiede con entusiasmo

con entusiasmo dalla critica. Nello stesso anno dirige ed interpreta il fanta-thriller Firefox - Volpe di fuoco, basato su un romanzo del 1977 con lo ... Significato bis

-1 dal lat. bis «due volte». – 1. Prefisso che in parole derivate dal latino o formate modernamente (come biscotto, biscanto) significa «due; due volte; doppio» e sim. (v. bi-, che è la forma comunem. usata davanti a consonante). Spesso indica grado successivo (biscroma, bisdrucciolo) e, in nomi dal lat. bis 'due volte'. - ¦ avv. esclamazione con cui in spettacoli, concerti e sim. si chiede la ripetizione di un numero, di un'esecuzione: bene, bravo, b.! ancora, di nuova esecuzione di un brano: concedere un b. replica, ripetizione. ? Espressioni: fare il bis replicare, ripetere. ¦ agg. di cosa che si ripete uguale alla prima, o che si Definizione Treccani

Altre definizioni con chiede; entusiasmo; Lo chiede chi vuol avere spiegazioni; Modo di comunicare che non richiede parole; La si chiede al cane; Si chiede al primo violino; Si chiede con entusiasmo ; Fare le cose con entusiasmo : lavorare di __; Incontenibile entusiasmo ; Scatti... d'entusiasmo ; Cerca nelle Definizioni