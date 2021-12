La definizione e la soluzione di: La catena da cui nasce il Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : FORESTA NERA

Curiosità : La catena da cui nasce il Danubio

circa 45 km. il Tordino nasce da Monte Gorzano, la montagna più alta della catena dei Monti della Laga. Il suo affluente principale è il torrente Vezzola ... Significato foresta%20nera

forèsta s. f. lat. mediev. forestis o foresta, di etimo incerto. – Insieme di piante , f. mediterranee, f. temperate, f. boreali; le f. del Canada, del Congo , della Selva Nera ; abbattere una f.; perdersi nella f.; La divina f. spessa e viva (Dante), del paradiso Definizione Treccani

Altre definizioni con catena; nasce; danubio; Un effetto a catena ; Una catena di caffetterie; Processo di formazione di una catena montuosa; Di temperamento incline a scatena re colluttazioni; Può nasce re luminosa; nasce nei grandi atelier; Lungo fiume che nasce nel Tibet; nasce col cappello in testa; La capitale europea tagliata in due dal danubio ; Città austriaca sul danubio ; Un affluente del danubio ; Sorge sul danubio ; Cerca nelle Definizioni